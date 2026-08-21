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Découverte du Temple Morange, 37 Chemin Safer, Saint-Benoît 97437, La Réunion, Saint-Benoît

samedi 19 septembre 2026 · 37 Chemin Safer, Saint-Benoît 97437, La Réunion · Saint-Benoît

Découverte du Temple Morange, 37 Chemin Safer, Saint-Benoît 97437, La Réunion, Saint-Benoît

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
37 Chemin Safer, Saint-Benoît 97437, La Réunion
Adresse
37 Chemin Safer, Saint-Benoît 97437, La Réunion
Ville
97437 Saint-Benoît
Département
La Réunion
Tarif
20 personnes

Découverte du Temple Morange Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 37 Chemin Safer, Saint-Benoît 97437, La Réunion La Réunion

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

A l’occasion des Jourénes Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, l’Office de Tourisme Côté Est Réunion vous invite à partir à la découverte du Temple Morange avec le guide Jaïro.
Une visite pour découvrir l’histoire de ce temple familial, de sa création en 1947 à aujourd’hui, et en apprendre davantage sur les différentes divinités indiennes auxquelles il est dédié.
Cette année sera la première fois que le temple ouvrira ses portes dans le cadre des JEP.
Informations importantes : Une tenue correcte est demandée : pas de cuir, ni de vêtements trop courts ou trop décolletés. La visite dans l’enceinte du temple se fera pieds nus ou en chaussettes.

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A l’occasion des Jourénes Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, l’Office de Tourisme Côté Est Réunion vous invite à partir à la découverte du Temple Morange avec le guide Jaïro.

© Ville de Saint-Benoît

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