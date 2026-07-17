Découverte du Tour du chœur et du portail sud (extérieur), Cathédrale de Chartres, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de Chartres · Chartres
Informations pratiques
Découverte du Tour du chœur et du portail sud (extérieur) 19 et 20 septembre Cathédrale de Chartres Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’association des Amis de la cathédrale de Chartres œuvre pour la restauration et le rayonnement de cet édifice classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Venez découvrir le Tour du chœur et de l’extérieur du portail sud au cours de visites commentées à 14h30, 15h30 et 16h30 le samedi et le dimanche.
Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.
L’association des Amis de la cathédrale de Chartres œuvre pour la restauration et le rayonnement de cet édifice classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
© Amis de la cathédrale de Chartres
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