Découverte du vignoble de Saint-Martin avec dégustation du Ginglet 2025, Vignoble de la commune libre de Saint-Martin, Pontoise

Informations pratiques

Découverte du vignoble de Saint-Martin avec dégustation du Ginglet 2025 Dimanche 20 septembre, 10h00 Vignoble de la commune libre de Saint-Martin Val-d’Oise

Entrée libre. Attention : la dégustation du vin sera réservée aux personnes majeures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du vignoble et dégustation de la cuvée 2025 du ginglet.

Vignoble de la commune libre de Saint-Martin 24 chaussée Jules-César 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr La commune libre de Saint-Martin produit traditionnellement le »ginglet », vin cultivé sur les coteaux de Pontoise et de ses environs. Offert à la table de saint Louis, il est encore dégusté de nos jours lors de la foire Saint-Martin. Les producteurs seront heureux de vous faire découvrir le produit de leurs vendanges. SNCF gare de Pontoise / RER C / A15

Visite libre

Carré Patrimoine