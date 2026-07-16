Découverte d’un atelier d’artisan d’art, Mairie de Forges les Bains, Forges-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Forges les Bains · Forges-les-Bains
Informations pratiques
Découverte d’un atelier d’artisan d’art 19 et 20 septembre Mairie de Forges les Bains Essonne
Visites sur inscriptions : 6 personnes par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
DÉCOUVERTE D’UN ATELIER D’ARTISAN D’ART
L’occasion de rencontrer une créatrice passionnée et de découvrir son savoir-faire. La céramiste Forgeoise Aude Novikoff ouvre les portes de son atelier d’art « Création blanc couleurs ».
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
> Visites sur inscriptions : 6 personnes par session
Mairie de Forges les Bains 9 rue du docteur Babin 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France 0164910329 http://www.forges-les-bains.fr http://facebook.com/vivons-Forges- [{« type »: « link », « value »: « https://www.forges-les-bains.fr/ »}]
Découverte d’un atelier d’artiste
©Création blanc couleurs
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