Découverte d’un atelier de bijouterie artisanale, Atelier bijouterie Ô’BOIS D’ARGENT, Castelnau-de-Montmiral

Informations pratiques

Découverte d’un atelier de bijouterie artisanale 19 et 20 septembre Atelier bijouterie Ô’BOIS D’ARGENT Tarn

Visite et découverte de l’atelier-boutique gratuites. Accueil par groupe de 5 personnes maximum. Aucun matériel à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez la porte de l’atelier Ô’Bois d’Argent et plongez dans l’univers de la bijouterie artisanale.

Au programme : visite de l’atelier-boutique, découverte des créations et des matières qui les composent, démonstrations de différentes techniques de bijouterie et même possibilité de mettre la main à l’œuvre en vous initiant à certains gestes !

Une occasion privilégiée de découvrir les coulisses du métier, d’échanger autour d’un savoir-faire artisanal et de comprendre comment, de la matière brute au bijou, chaque création prend vie.

Atelier bijouterie Ô’BOIS D’ARGENT 2015 route de mazars 81140 Castenau-de-Montmiral Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie 0668054881 https://o-bois-dargent.fr/ https://www.instagram.com/o.bois.dargent/ Poussez les portes d’un atelier de bijouterie-joaillerie artisanale et découvrez les créations, les techniques et le savoir-faire du métier. Une occasion de plonger dans l’univers du bijou et d’en découvrir l’histoire, de sa conception à sa réalisation. parking gratuit sur place

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez la porte de l’atelier Ô’Bois d’Argent et venez découvrir l’univers de la bijouterie artisanale.

©ô’bois d’argent – fabrication d’un bijou à l’atelier