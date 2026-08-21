Découverte d’un don patrimonial écrit à l’Université, Studium, Strasbourg

Informations pratiques

Découverte d’un don patrimonial écrit à l’Université 19 et 20 septembre Studium Bas-Rhin

Visite flash à 12h30, 14h30, 16h30 ou accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une sélection exceptionnelle d’une dizaine d’ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles, issus des collections patrimoniales. Témoins de leur époque, ces livres rares révèlent la richesse de l’histoire du livre, de l’art et des savoirs. Une invitation à un voyage au cœur du patrimoine écrit.

Visite flash à 12h30, 14h30, 16h30.

Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’université et de la réussite de ses usagers.

L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante ; une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.

Découvrez une sélection exceptionnelle d’une dizaine d’ouvrages des 17e et 18e siècles, issus des collections patrimoniales. Témoins de leur époque, ces livres rares révèlent la richesse de du livre,…

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