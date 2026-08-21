Découverte d’un espace du Château des ducs de Bourbon- La Mal-Coiffée, Château des ducs de Bourbon, Moulins

Informations pratiques

Découverte d’un espace du Château des ducs de Bourbon- La Mal-Coiffée 19 et 20 septembre Château des ducs de Bourbon Allier

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découverte d’un espace du château des ducs de Bourbon – La Mal-Coiffée

Château des ducs de Bourbon 7 Place de la Déportation, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Nomazy Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470204847 https://musees.allier.fr/1534-chateau.htm Le Château des ducs de Bourbon est un lieu majeur de l’histoire du Bourbonnais. Sa construction débute entre 1375 et 1410, à l’initiative de Louis II de Bourbon, beau-frère du roi Charles V.

À la charnière du Moyen Âge et de la Renaissance, le château connaît d’importants agrandissements sous l’impulsion de Pierre II de Bourbon et de Anne de France, fille du roi Louis XI. Parmi ces transformations figure la construction d’un pavillon Renaissance, aujourd’hui occupé par le Musée Anne-de-Beaujeu.

Depuis 2013, il est à nouveau accessible au public à travers des visites, notamment en période estivale. Cette découverte permet d’explorer un lieu chargé d’histoire, entre vestiges médiévaux, architecture Renaissance et héritage carcéral.

Découverte d’un espace du château des ducs de Bourbon – La Mal-Coiffée

©mab