Découverte d’un étage de la maison Mantin, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin · Moulins
Informations pratiques
Découverte d’un étage de la maison Mantin 19 et 20 septembre Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin Allier
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découverte d’un étage de la maison Mantin
Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin 5 Place du Colonel Laussedat, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470204847 https://musees.allier.fr/410-presentation.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0470204847 »}] Pavillon du château des ducs de Bourbon. Ce pavillon est l’un des premiers édifices de style Renaissance en France.
Découverte d’un étage de la maison Mantin
©mab
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