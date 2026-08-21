Découverte d’un étage de la maison Mantin, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins

Informations pratiques

Découverte d’un étage de la maison Mantin 19 et 20 septembre Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin Allier

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découverte d’un étage de la maison Mantin

Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin 5 Place du Colonel Laussedat, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470204847 https://musees.allier.fr/410-presentation.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0470204847 »}] Pavillon du château des ducs de Bourbon. Ce pavillon est l’un des premiers édifices de style Renaissance en France.

Découverte d’un étage de la maison Mantin

©mab