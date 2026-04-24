Découverte d’un jardin primitif japonais en plein centre de Bordeaux, Jardin japonais de Bordeaux Nansouty, Bordeaux
Découverte d’un jardin primitif japonais en plein centre de Bordeaux, Jardin japonais de Bordeaux Nansouty, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Découverte d’un jardin primitif japonais en plein centre de Bordeaux 6 et 7 juin Jardin japonais de Bordeaux Nansouty Gironde
10€, gratuit -12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Déambulation libre dans le jardin. Échanges possibles avec le propriétaire présent pour expliquer l’hôtel particulier du XVIIIe siècle à Nansouty, le pourquoi de ce jardin primitif japonais en plein centre de Bordeaux, et pour décrire la genèse des jardins japonais (jardin de prière bouddhiste attenant à un monastère).
Jardin japonais de Bordeaux Nansouty 8 rue de Marmande, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 67 28 14 65 Ce jardin japonais accidenté se réfère à l’époque de Nara (710-794). Dans la symbolique, ce jardin de pierres et de méditation au centre d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle, se veut, à lui seul, un abrégé du monde. Un pavillon de thé du XIXe siècle en bois de teck sculpté et polychrome avec une toiture en bardage de cuivre est ceint par un cours d’eau naturel et sinueux. Une pagode japonaise, reproduction du VIIIe siècle identique au Moyen Âge a été construite.
Déambulation libre dans le jardin. Échanges possibles avec le propriétaire présent pour expliquer l’hôtel particulier du XVIIIe siècle à Nansouty, le pourquoi de ce jardin primitif japonais en plein…
©Evelyne FABREGUE
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