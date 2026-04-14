Découverte d’un petit jardin de ville, Le jardin de Francette, Lussac-les-Châteaux

Découverte d’un petit jardin de ville 5 – 7 juin Le jardin de Francette Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du jardin de Francette, jardin de ville avec une collection de fougères, hostas et autres vivaces.

Le jardin de Francette 26 route de Poitiers 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 65 63 37 34 Francette entretient son jardin depuis 20 ans. Petit, il comporte néanmoins 56 espèces de fougères, 30 variétés de hostas et plus de 500 espèces de vivaces. Elle aura plaisir à vous y accueillir.

350 m² Jardin non accessible aux personnes à mobilité réduite – stationnement à proximité.

Découvrez le jardin de Francette, un écrin de verdure en plein cœur de la ville, où s’épanouit une collection exceptionnelle de fougères, d’hostas et d’autres vivaces.

© Patrick Genty