Découverte d’une nouvelle œuvre acquise par le musée Courbet, Atelier de Gustave Courbet, Ornans

Informations pratiques

Découverte d’une nouvelle œuvre acquise par le musée Courbet Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 Atelier de Gustave Courbet Doubs

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Avec Benjamin Foudral, directeur-conservateur du musée et Pôle Courbet

Comment une oeuvre intègre la collection d’un musée ? Comment la préserver tout en la présentant au public ? Quel est le rôle de la conservation d’un musée ? Autant de questions qui devraient trouver une réponse avec cette présentation inédite d’une nouvelle oeuvre de la collection du musée départemental Gustave Courbet.

Atelier de Gustave Courbet 14 Av du Mal de Lattre de Tassigny, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381862288 http://www.musee-courbet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0381862288 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://musee-courbet.fr/agenda/decouverte-dune-nouvelle-oeuvre-acquise-par-le-musee-courbet/ »}] Gustave Courbet avait un atelier à Ornans, dans un grenier. Il l’agrandit, puis décida vers 1858 d’établir un atelier plus spacieux à l’entrée ouest de la ville, et de l’accompagner d’un parc allant jusqu’à la Loue. Il fit appel à l’architecte Léon-Marie Isabey qui aménagea un local industriel préexistant et créa une habitation complémentaire en forme de chalet. C’est un bâtiment rectangulaire qui se présente au fond d’une petite cour par son pignon. Le côté gauche conserve les baies d’origine. L’atelier comporte deux salles au sol carrelé, au plafond orné d’oiseaux peints attribués à Courbet. La baie qui relie les deux salles conserve le tympan métallique aux initiales du peintre. La salle antérieure s’orne de deux paysages peints sur la voussure du plafond. Au XXe siècle, le domaine a été démantelé, le chalet a été démoli.

Avec Benjamin Foudral, directeur-conservateur du musée et Pôle Courbet

©Aurélia Channaux