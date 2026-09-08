Découverte d’une Yole de Bantry, Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse, Villefranche-sur-Mer

Informations pratiques

Découverte d’une Yole de Bantry Dimanche 20 septembre, 09h30 Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse Alpes-Maritimes

Les sorties en yole sont payantes et sur réservation : 15€ par personne, enfants en dessous de 15 ans gratuits (sur place ou par mail : yole.villefranche@gmail.com). Matelotage et cordage gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous ferons des sorties en yole, fidèle reproduction d’un bateau datant de 1796, et bénéficiant du label national de Bateau d’Intérêt Patrimonial.

Vous pourrez ramer et découvrir Villefranche et sa vieille ville. Vues de la mer, c’est le charme absolu !

Nous vous attendrons à la Darse, au bassin de Radoub au port Royal de Villefranche-Sur-Mer, sur le quai de la Corderie, un lieu chargé d’histoire.

Autres événements proposés :

Vous y découvrirez aussi

-la méthode ancestrale de fabrication des cordages des frégates, tels qu’ils étaient réalisés à la fin du XVIIIème siècle à la corderie.

– des démonstrations de matelotage.

Intérésé ? Vous pouvez vous inscrire, dès à présent, à ces événements via leur fiche événement.

Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse Quai de la Corderie, 06230 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0629496214 https://uneyolepourvillefranche.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0629496214 »}] à la Darse au port Royal de Villefranche-Sur-Mer, un lieu chargé d’histoire. Parking à la Citadelle, train arrêt Villefranche-Sur-Mer, bus service régulier

Nous ferons des sorties en yole, fidèle reproduction d’un bateau datant de 1796, et bénéficiant du label national de Bateau d’Intérêt Patrimonial.

©Rita Moreilhon