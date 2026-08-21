« Explorez le patrimoine autrement ! Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. », Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse, Villefranche-sur-Mer

Informations pratiques

« Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. » 19 et 20 septembre Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse Alpes-Maritimes

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Port de la Darse et Hôpital du bagne

Avec la participation de l’association de sauvegarde du patrimoine maritime de Villefranche-sur-Mer (ASPMV). Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de la darse de Villefranche-sur-Mer, port de guerre de la maison de Savoie du XVIe au XVIIIe siècle.

Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse Quai de la Corderie, 06230 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0629496214 https://uneyolepourvillefranche.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://mesdemarches06.fr »}] à la Darse au port Royal de Villefranche-Sur-Mer, un lieu chargé d’histoire. Parking à la Citadelle, train arrêt Villefranche-Sur-Mer, bus service régulier

Port de la Darse et Hôpital du bagne

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