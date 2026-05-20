Sète

DÉCOUVERTE EN FAMILLE DANS L’EXPOSITION PLASTIC NEWSPAPER DE LUCY MCKENZIE.

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Enfants à partir de 6 ans, accompagné·e·s d’au moins un·e adulte.Gratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel à inscription.crac@laregion.frLes points de vue des petit·es et des grand·es se croisent pour sentir, interpréter et donner sens aux œuvres.Cette visite, riche d’activités ludiques et de surprises concoctées par les médiateur·ices, sera l’occasion de découvrir et d’échanger… en fonction de la hauteur de nos yeux, de notre âge, de nos émotions.Ensemble, jouez de vos regards et expérimentez l’art à travers les perceptions des un·es et des autres, des petit·es et des grand·es !Visuel photo Crac Occitanie, 2026. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 inscription.crac@laregion.fr

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L’événement DÉCOUVERTE EN FAMILLE DANS L’EXPOSITION PLASTIC NEWSPAPER DE LUCY MCKENZIE. Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE