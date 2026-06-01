Découverte et dégustation de miel Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure dimanche 28 juin 2026.

Pacy-sur-Eure

Découverte et dégustation de miel

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 13:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Stéphane sera présent pour vous dévoiler les différentes étapes et techniques de la récolte de son miel et pour vous proposer une dégustation. .

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15 lespacyonautes@gmail.com

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English : Découverte et dégustation de miel

L’événement Découverte et dégustation de miel Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération