Informations pratiques

Le Bernard

Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan

Dolmen de la pierre folle du plessis Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

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Dolmen de la pierre folle du plessis Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 tccbernardais@gmail.com

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English :

L’événement Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan Le Bernard a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral