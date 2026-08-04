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AGENDA · Le Bernard

Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan Le Bernard

mardi 4 août 2026 · Le Bernard

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Dolmen de la pierre folle du plessis
Ville
85560 Le Bernard
Département
Vendée
Tarif

Le Bernard

Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan

Dolmen de la pierre folle du plessis Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

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Dolmen de la pierre folle du plessis Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26  tccbernardais@gmail.com

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English :

L’événement Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan Le Bernard a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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