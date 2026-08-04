AGENDA · Le Bernard
Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan Le Bernard
mardi 4 août 2026 · Le Bernard
Informations pratiques
Le Bernard
Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan
Dolmen de la pierre folle du plessis Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
.
Dolmen de la pierre folle du plessis Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 tccbernardais@gmail.com
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English :
L’événement Découverte et initiation Qi Gong et Tai Chi Chuan Le Bernard a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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