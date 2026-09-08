Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle, Galerie du Cloître, Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle Samedi 19 septembre, 15h15 Galerie du Cloître Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Exceptionnellement sortis des réserves pour l’occasion, venez découvrir le Livre des Miracles tenu par les carmes au 17e siècle. Cet ouvrage, rescapé de la Révolution, recueille les miracles attribués à sainte Anne depuis les début du pélerinage.

Ce sera aussi l’occasion de vous présenter un magnifique atlas géographique du 17e, également conservé à la Bibliothèque ancienne.

Ces deux ouvrages seront passés à la loupe d’un point de vue historique et sur leur réalisation (reliure, matériaux utilisés, etc).

Cette intervention sera menée par Julie Beaume, conservatrice-restauratrice de livres anciens accompagnée par Estelle Oliviero, responsable de la médiathèque et de la Bibliothèque ancienne de Sainte-Anne-d’Auray.

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 0297575523 https://academie-musique-arts-sacres.fr/ https://www.facebook.com/academie.desainteannedauray Cloître du 17e siècle et sa Galerie supérieure. Le bâtiment, classé Monument Historique abritait les pères carmes du 17e jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, la Galerie supérieure abrite le musée d’histoire du sanctuaire et son Trésor. Accessible PMR

Ouvrages exceptionnellement sortis des réserves

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