Trésor du jour, Galerie du Cloître, Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Galerie du Cloître · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Trésor du jour Samedi 19 septembre, 11h00 Galerie du Cloître Morbihan
Rdv dans la Galerie du Cloître, 11h, gratuit, sur inscription, jauge limitée à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Découvrez les secrets d’un objet des collections présenté dans l’exposition « Sacrés Trésors ».
Galerie du Cloître 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 0297575523 https://academie-musique-arts-sacres.fr/ https://www.facebook.com/academie.desainteannedauray [{« type »: « email », « value »: « animations@admas.fr »}] Cloître du 17e siècle et sa Galerie supérieure. Le bâtiment, classé Monument Historique abritait les pères carmes du 17e jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, la Galerie supérieure abrite le musée d’histoire du sanctuaire et son Trésor. Accessible PMR
Découvrez les secrets d’un objet
©ADMAS
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