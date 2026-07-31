Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Galerie du Cloître · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle
Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:15:00
fin : 2026-09-19 16:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Exceptionnellement sortis des réserves pour l’occasion, venez découvrir le Livre des Miracles tenu par les carmes au 17e siècle. Cet ouvrage, rescapé de la Révolution, recueille les miracles attribués à sainte Anne depuis les début du pélerinage.
Ce sera aussi l’occasion de vous présenter un magnifique atlas géographique du 17e, également conservé à la Bibliothèque ancienne.
Ces deux ouvrages seront passés à la loupe d’un point de vue historique et sur leur réalisation (reliure, matériaux utilisés, etc).
Cette intervention sera menée par Julie Beaume, conservatrice-restauratrice de livres anciens accompagnée par Estelle Oliviero, responsable de la médiathèque et de la Bibliothèque ancienne de Sainte-Anne-d’Auray. .
Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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