Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:15:00

fin : 2026-09-19 16:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Exceptionnellement sortis des réserves pour l’occasion, venez découvrir le Livre des Miracles tenu par les carmes au 17e siècle. Cet ouvrage, rescapé de la Révolution, recueille les miracles attribués à sainte Anne depuis les début du pélerinage.

Ce sera aussi l’occasion de vous présenter un magnifique atlas géographique du 17e, également conservé à la Bibliothèque ancienne.

Ces deux ouvrages seront passés à la loupe d’un point de vue historique et sur leur réalisation (reliure, matériaux utilisés, etc).

Cette intervention sera menée par Julie Beaume, conservatrice-restauratrice de livres anciens accompagnée par Estelle Oliviero, responsable de la médiathèque et de la Bibliothèque ancienne de Sainte-Anne-d’Auray. .

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon