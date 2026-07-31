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AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray

Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray

samedi 19 septembre 2026 · Galerie du Cloître · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:15:00
Lieu
Galerie du Cloître
Adresse
11 rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:15:00
fin : 2026-09-19 16:15:00

Date(s) :
2026-09-19

Exceptionnellement sortis des réserves pour l’occasion, venez découvrir le Livre des Miracles tenu par les carmes au 17e siècle. Cet ouvrage, rescapé de la Révolution, recueille les miracles attribués à sainte Anne depuis les début du pélerinage.
Ce sera aussi l’occasion de vous présenter un magnifique atlas géographique du 17e, également conservé à la Bibliothèque ancienne.
Ces deux ouvrages seront passés à la loupe d’un point de vue historique et sur leur réalisation (reliure, matériaux utilisés, etc).
Cette intervention sera menée par Julie Beaume, conservatrice-restauratrice de livres anciens accompagnée par Estelle Oliviero, responsable de la médiathèque et de la Bibliothèque ancienne de Sainte-Anne-d’Auray.   .

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23 

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English :

L’événement Découverte exceptionnelle du Livre des Miracles et de l’Atlas géographique du 17e siècle Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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