Découverte guidée de l’église Saint-Paul et de son orgue classé, Église protestante Saint-Paul de Koenigshoffen, Strasbourg

Informations pratiques

Découverte guidée de l’église Saint-Paul et de son orgue classé Dimanche 20 septembre, 11h00 Église protestante Saint-Paul de Koenigshoffen Bas-Rhin

maximum 19 personnes sur la tribune de l’orgue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

La paroisse vous présente son orgue classé au titre des Monuments Historiques qu’elle souhaite restaurer avec l’aide de la DRAC, de la Commune de Strasbourg, l’association KoenigsOrgue et de toutes les bonnes volontés.

Église protestante Saint-Paul de Koenigshoffen 35 rue de la Tour, 67200 Strasbourg, France Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est https://saintpaulkgn.fr/ L’église est élevée par l’architecte Edouard Schimpf entre 1911 et 1914 sur les vestiges d’un sanctuaire de Mithra. Elle est construite, de même que le presbytère, en brique apparente. Le décor est réalisé par le sculpteur Marzolff et les peintres Henri Beecke et Louis-Philippe Kamm.

Le presbystère est également construit par l’architecte Schimpf, et achevé en 1913. Il est inscrit partiellement au titre des Monuments historiques. L’église propose des visites guidées gratuites chaque 1er jeudi du mois à 10h30.

La paroisse vous présente son orgue classé au titre des Monuments Historiques qu’elle souhaite restaurer avec l’aide de la DRAC, de la Commune de Strasbourg, l’association KoenigsOrgue et toutes les…

Marc Weber