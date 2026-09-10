Découverte guidée de l’orgue de l’église abbatiale de Remiremont, Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont

Informations pratiques

Découverte guidée de l’orgue de l’église abbatiale de Remiremont 19 et 20 septembre Église abbatiale Saint-Pierre Vosges

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Bien plus qu’un instrument de musique, le grand orgue constitue un élément majeur du patrimoine religieux et culturel. Une présentation permet de mieux comprendre son fonctionnement, son histoire et sa place dans la vie de l’église. Elle est aussi l’occasion d’évoquer la fragilité de ce patrimoine, parfois menacé par le temps, le manque d’entretien ou des événements exceptionnels, comme les incendies ou les tempêtes qui ont récemment touché plusieurs édifices en France. Un mini-concert viendra ponctuer cette rencontre et faire résonner toute la richesse sonore de cet héritage précieux.

Église abbatiale Saint-Pierre Place Henri Utard, 88200 Remiremont Remiremont Vosges Grand Est http://www.remiremont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0329622370 »}, {« type »: « email », « value »: « remiremont@otrp.fr »}] Fondée à l’époque carolingienne, elle a été largement modifiée au cours du temps. Au XIᵉ siècle, une seconde église est érigée, dont il nous reste la crypte romane. On peut y admirer des traces de peintures murales des XIVᵉ et XVe siècles, ainsi que des sarcophages et le cercueil de la bienheureuse mère Alix Le Clerc. Une église gothique est consacrée en 1299 au-dessus de l’église romane, après cent ans de travaux.

De ces temps témoigne sa nef sobre, mais majestueuse, illuminée d’un décor de rayons de soleil peints sur les clés de voûte. De l’époque Renaissance, elle garde son portail ouvrant sur la rue de la Franche-Pierre, sculpté de têtes, de candélabres et de volutes végétales. En 1682, un violent tremblement de terre ruine son clocher gothique, qui ne sera reconstruit complètement qu’en 1805, année où il est coiffé de son bulbe si original. Quant au magnifique chœur, décoré de marbre et de gypseries, il date du milieu du XVIIIᵉ siècle.

Enchâssés dans un très beau retable, d’antiques crânes nous observent depuis leurs reliquaires. Des vitraux et une grande rosace à l’effigie des saints fondateurs de Remiremont éclairent largement l’église. Au milieu d’autres belles sculptures, on ne manquera pas d’admirer la Vierge romane miraculeuse, présentée derrière sa grille dorée. Enfin, son grand orgue, datant de 1845, est joué régulièrement lors de concerts.

Bien plus qu’un instrument de musique, le grand orgue constitue un élément majeur du patrimoine religieux et culturel. Une présentation permet de mieux comprendre son fonctionnement, son histoire et…

©Remiremont Plombières Tourisme