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Visite guidée : Balade patrimoniale, façade d’hier et d’aujourd’hui, Gare de Remiremont, Remiremont

samedi 19 septembre 2026 · Gare de Remiremont · Remiremont

Visite guidée : Balade patrimoniale, façade d’hier et d’aujourd’hui, Gare de Remiremont, Remiremont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare de Remiremont
Adresse
Place des Martyrs de la Résistance 88200 Remiremont
Ville
88200 Remiremont
Département
Vosges
Tarif
Limité à 20 personnes, Dispositif audio pour les visiteurs

Visite guidée : Balade patrimoniale, façade d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Gare de Remiremont Vosges

Limité à 20 personnes, Dispositif audio pour les visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

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©Remiremont Plombières Tourisme

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