Visite guidée : Balade patrimoniale, façade d’hier et d’aujourd’hui, Gare de Remiremont, Remiremont

Informations pratiques

Visite guidée : Balade patrimoniale, façade d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Gare de Remiremont Vosges

Limité à 20 personnes, Dispositif audio pour les visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Et si les façades de Remiremont avaient des histoires à raconter ? Au fil d’une promenade au cœur de la ville, découvrez comment l’architecture romarimontaine a évolué du Moyen Âge à nos jours. Maisons de chanoinesses, demeures bourgeoises, édifices publics et détails architecturaux vous dévoilent les transformations de la cité au fil des siècles. Une visite captivante qui invite à lever les yeux et à redécouvrir Remiremont sous un nouvel angle, à travers les traces laissées par son riche passé.

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©Remiremont Plombières Tourisme