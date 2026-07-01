Découverte historique de la forteresse, Forteresse royale de Chinon, Chinon

Informations pratiques

Découverte historique de la forteresse 19 et 20 septembre Forteresse royale de Chinon Indre-et-Loire

Groupes formés à l’arrivée des visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un guide de la Forteresse vous conte l’histoire des lieux et de ses grands personnages qui ont fait l’Histoire !

Visiter la Forteresse royale de Chinon, c’est marcher dans les pas de Jeanne d’Arc, découvrir la vie remarquable d’Aliénor d’Aquitaine, trembler pour les templiers enfermés dans la Tour du Coudray en 1308 ou encore revivre le quotidien des soldats des rois de France et d’Angleterre pendant le siège de 1204-1205.

Visites régulières dans le parc de la Forteresse, le samedi et le dimanche.

Forteresse royale de Chinon 4 Rue du Château, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931345 https://forteressechinon.fr Située sur son éperon rocheux aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, la Forteresse royale de Chinon reflète les heures les plus prestigieuses du Moyen Âge.

Dernier refuge d’Henri II Plantagenêt roi d’Angleterre, ses murs millénaires ont accueilli Aliénor d’Aquitaine, Charles VII et Jeanne d’Arc lors des tournants majeurs de l’Histoire de France.

Avec ses remparts ponctués de nombreuses tours défensives, sa silhouette caractéristique fait sa force et son originalité. Les “trois châteaux” qui composent la Forteresse royale livrent aujourd’hui leurs secrets par le biais de reconstitutions, de visites immersives et d’animations variées. Ouvert tous les jours toute l’année sauf les 01/01 et 25/12.

Un guide de la Forteresse vous conte l’histoire des lieux et de ses grands personnages qui ont fait l’Histoire !

Forteresse_royale_Chinon_Crédit_Leonard_de_Serres