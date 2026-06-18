Découverte illustrée de l’orgue de tribune Joseph Merklin, Église Saints-Pierre-et-Paul, Obernai

Informations pratiques

Découverte illustrée de l’orgue de tribune Joseph Merklin Dimanche 20 septembre, 15h45 Église Saints-Pierre-et-Paul Bas-Rhin

Inscription gratuite dans l’église uniquement avant la séance. Pas d’enfants non accompagnés. Déconseillé avant 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Découverte de l’orgue de tribune.

Un bénévole de l’association présente l’orgue, son fonctionnement, son histoire, en l’illustrant de moments musicaux.

Une séance dure 1/2 h après inscription sur place. Plusieurs séances sont organisées en raison du nombre limité de présents en tribune (max 17). La montée par un escalier étroit est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou souffrant de vertiges.

Église Saints-Pierre-et-Paul Rue Chanoine Gyss, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 06 68 64 73 69 http://www.merklin.fr L’église a été construite au XIXe siècle, entre 1865 et 1870, en style néo-gothique, par l’architecte Eugène Petiti et les entrepreneurs J.-B. Périsse, J.-F. Connard et F. Rudloff.

Elle abrite un autel du Saint-Sépulcre de 1504 attribué à Veit Wagner de Strasbourg. L’autel est entouré de vitraux du XVe siècle provenant de l’ancienne église, détruite en 1867. Il est classé au titre des Monuments historiques en 1990.

Le grand orgue est construit en 1881-1882 par la maison Joseph Merklin. Cet instrument est un des rares témoins en Alsace de la facture d’orgue «parisienne» de type symphonique. Après avoir été laissé à l’abandon à la fin des années 1960, il est classé au titre des Monuments historiques en 1991. Il a été brillamment restitué par Daniel Kern, qui a restauré l’essentiel du matériel existant. En 2022-2023, il vient par ailleurs de faire l’objet d’un relevage important effectué par la Manufacture Quentin Blumenroeder de Haguenau, assistée de Bernard Hurvy. Accès fauteuil roulant : rue du Chanoine Gyss.

L’escalier étroit de 44 marches en colimaçon est déconseillé aux personnes ayant des problèmes de motricité ou souffrant de vertige.

Découverte de l’orgue de tribune. Un bénévole de l’association présente l’orgue, son fonctionnement, son histoire, en l’illustrant de moments musicaux. Une séance dure 1/2 h après inscription sur en…

©Roland Lopes