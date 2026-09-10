Découverte instrumentale Médiathèque Lisa Bresner Nantes
samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 11:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 7
En partenariat avec le Conservatoire de NantesParticipez à un atelier animé par Armelle Alexandre, musicienne intervenante au Conservatoire, découvrez les instruments proposés au prêt, testez-les sur place et repartez avec !Pour les 5-7 ans
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-de-decouverte-instrumentale-en-partenariat-avec-le-conservatoire
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