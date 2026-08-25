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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

samedi 5 décembre 2026 · Saint-Maixent-l'École

Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 Rue Martyrs de la Libération
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Jeu de société Circino

Animé par l’Office de Tourisme.

Dès 6 ans / Sur inscription.   .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75  mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris

L’événement Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre

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