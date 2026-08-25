Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
samedi 5 décembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 12:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Jeu de société Circino
Animé par l’Office de Tourisme.
Dès 6 ans / Sur inscription. .
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris
L’événement Découverte jeu Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre
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