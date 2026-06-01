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Découverte le concert des oiseaux Maison de la Réserve Rochechouart

Découverte le concert des oiseaux Maison de la Réserve Rochechouart

Découverte le concert des oiseaux Maison de la Réserve Rochechouart dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Maison de la Réserve

Adresse : 16 Rue Jean Parvy

Ville : 87600 Rochechouart

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Rochechouart

Découverte le concert des oiseaux

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tendez l’oreille et laissez-vous guider au cœur de la Réserve naturelle pour une balade matinale placée sous le signe de la découverte. Au fil des sentiers, apprenez à reconnaître les chants et les cris des oiseaux qui peuplent ce territoire préservé. Chaque espèce possède son propre langage une véritable symphonie naturelle qui accompagne les promeneurs dès les premières heures du jour.
Cette sortie conviviale est l’occasion d’observer la faune dans son environnement, d’affiner son écoute et de mieux comprendre le rôle essentiel des oiseaux dans les écosystèmes locaux. Que vous soyez passionné de nature, amateur de photographie ou simplement curieux, laissez-vous surprendre par la richesse sonore et la diversité des espèces présentes.
Une expérience immersive et accessible à tous pour découvrir la nature autrement, dans une ambiance paisible et chaleureuse.   .

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70  reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

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English : Découverte le concert des oiseaux

L’événement Découverte le concert des oiseaux Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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