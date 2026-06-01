Fête de la musique De la Fourchette à la Fourchette Rochechouart vendredi 19 juin 2026.

Rochechouart

Fête de la musique

De la Fourchette à la Fourchette 4 route du moulin de la côte Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez partager un moment festif et convivial lors du Bœuf Musical des Agités ! Ouvert à tous, cet événement invite musiciens, chanteurs et amateurs de musique à se retrouver pour une soirée riche en échanges et en bonne humeur. Chacun peut participer, improviser quelques morceaux ou simplement profiter de l’ambiance chaleureuse.

Dans un esprit de partage et de découverte, les talents se rencontrent et les styles musicaux se mélangent pour créer un moment unique. Que vous veniez avec votre instrument, votre voix ou simplement votre envie de passer une agréable soirée, vous trouverez votre place dans cette rencontre musicale ouverte et accessible à tous.

Une belle occasion de célébrer la musique, de faire de nouvelles rencontres et de vivre un moment authentique au cœur de Rochechouart. .

De la Fourchette à la Fourchette 4 route du moulin de la côte Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 84 60 10

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin