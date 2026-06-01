Fête de la musique des tout-petits Salle Jacques Brel Rochechouart mercredi 17 juin 2026.

Rochechouart

Fête de la musique des tout-petits

Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Un goûter convivial et un moment festif rythmé par une animation musicale proposée par Anne-Claude CHARRIAU pour célébrer avec votre (vos) enfant(s) le début de l’été en comptines et en chansons !

Les ateliers sont gratuits mais sur inscription, dans la limite des places disponibles. .

Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

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English : Fête de la musique des tout-petits

L’événement Fête de la musique des tout-petits Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin