Démonstration de bateaux radiocommandés Plan d’eau de Misterkoï Rochechouart

Rochechouart

Démonstration de bateaux radiocommandés

Plan d’eau de Misterkoï Les Palenes Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Découvrez l’univers fascinant du modélisme naval lors d’une démonstration de bateaux radiocommandés organisée par l’association Mini Flotte 87. Sur l’eau, remorqueurs, vedettes et autres modèles réduits naviguent avec réalisme et précision pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Cette animation conviviale est l’occasion d’échanger avec des passionnés qui partageront leur savoir-faire et les secrets de fabrication et de pilotage de leurs embarcations. Les enfants pourront également prendre les commandes de bateaux à turbine hydrojet radiocommandés et s’initier à la navigation de façon ludique et amusante.

Une sortie idéale à vivre en famille, entre amis ou en simple curieux, pour admirer de véritables mini-navires en action et profiter d’un moment de détente au bord de l’eau. .

Plan d’eau de Misterkoï Les Palenes Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 94 62 11 miniflotte87@orange.fr

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English : Démonstration de bateaux radiocommandés

L’événement Démonstration de bateaux radiocommandés Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin