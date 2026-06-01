Venez observer la Lune Place du château Rochechouart
Venez observer la Lune Place du château Rochechouart vendredi 19 juin 2026.
Rochechouart
Venez observer la Lune
Place du château Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
On the Moon Again ! vous invite à une aventure céleste unique. Plongez dans l’univers fascinant de la Lune, guidés par des passionnés d’astronomie. Au cœur de Rochechouart, partagez un moment magique d’observation, de découvertes et d’émerveillement organisée par Pierre de Lune. Une expérience conviviale, accessible à tous, pour explorer ensemble les mystères de notre satellite. Laissez-vous emporter par la beauté du cosmos et la chaleur d’une communauté unie par la curiosité. Une soirée où science et rêve se rencontrent ! .
Place du château Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70
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English : Venez observer la Lune
L’événement Venez observer la Lune Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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