Découverte libre des collections et de l’exposition « Entre de bonnes mains », Musée de la Princerie, Verdun

Informations pratiques

Découverte libre des collections et de l’exposition « Entre de bonnes mains » 19 et 20 septembre Musée de la Princerie Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Entre de bonnes mains. Dix ans d’acquisitions et de restaurations » : 1er avril – 31 octobre.

Le musée de la Princerie vous ouvre les portes de son quotidien et vous invite à découvrir l’envers du décor. Cette exposition met en lumière deux missions essentielles mais souvent invisibles : l’enrichissement des collections et la restauration des œuvres. Du denier d’argent du Moyen Âge récemment acquis à la délicate restauration d’un tableau ancien, comprenez le rôle essentiel du musée dans la conservation et la transmission de notre patrimoine commun.

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est +33329861062 http://www.musee-princerie-verdun.fr Le Musée d’art et d’histoire de Verdun est installé depuis 1932 dans cet hôtel particulier du début de la Renaissance, bâti en 1525 par les frères De Musson, restauré après la Grande Guerre et racheté par la Ville pour y installer le musée. Les deux frères, riches chanoines du chapitre de la cathédrale, ont choisi l’emplacement de l’ancienne maison habitée par le princier, plus haut dignitaire après l’évêque, d’où le nom de “Princerie”. Le choix symbolique de cet emplacement devait afficher la puissance du chapitre de la cathédrale.

Exposition « Entre de bonnes mains. Dix ans d’acquisitions et de restaurations » : 1er avril – 31 octobre.

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