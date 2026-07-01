Découverte libre des remparts du Vieux Chaumont, Remparts du Vieux Chaumont, Chaumont

Informations pratiques

Découverte libre des remparts du Vieux Chaumont 18 – 20 septembre Remparts du Vieux Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une promenade, accessible depuis l’arrière du Centre des finances publiques, en prolongement de la rue Bouchardon et en descendant par un escalier, permet de découvrir la partie la plus monumentale autour du quartier du Vieux Chaumont : bastion, points de vue, tour…

Remparts du Vieux Chaumont chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ Chaumont a connu deux ceintures de fortifications. Certains tronçons sont encore très visibles autour du Vieux Chaumont. D’autres se cachent entre les maisons et les cours. Certains, enfin, se manifestent par leur absence, dans la mesure où les boulevards et autres jardins sont venus les remplacer, mais en épousant leur tracé. Accès depuis la rue des Tanneries ou depuis la rue Bouchardon (arrière de la Préfecture).

Chaumont a connu deux ceintures de fortifications. Certains tronçons sont encore très visibles autour du Vieux Chaumont. D’autres se cachent entre les maisons et les cours. Certains, enfin, se par la…

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