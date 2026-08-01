UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumont

Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs Chaumont

dimanche 16 août 2026 · Chaumont

Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs Chaumont

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Centre National du Graphisme Le Signe
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16 2026-10-04

Tout public
Le Café des Ambassadeurs symbolise l’âge d’or des cafés-concerts et plus largement de la vie artistique du Paris bohème, le Paris de l’avant-guerre. Si les voix célébrées dans le tout Paris se sont tues depuis, l’époque résonne toujours grâce à la riche production d’affiches qui ont contribué à la renommée des Ambassadeurs. De la représentation d’un lieu, à celle des vedettes, l’affiche des Ambassadeurs retrace l’évolution du support, passé de la diffusion des chansons populaires à travers leurs partitions au statut d’œuvre d’art.

Tout public.
Gratuit.   .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01  contact@cndg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)