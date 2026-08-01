Informations pratiques

Chaumont

Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16 2026-10-04

Tout public

Le Café des Ambassadeurs symbolise l’âge d’or des cafés-concerts et plus largement de la vie artistique du Paris bohème, le Paris de l’avant-guerre. Si les voix célébrées dans le tout Paris se sont tues depuis, l’époque résonne toujours grâce à la riche production d’affiches qui ont contribué à la renommée des Ambassadeurs. De la représentation d’un lieu, à celle des vedettes, l’affiche des Ambassadeurs retrace l’évolution du support, passé de la diffusion des chansons populaires à travers leurs partitions au statut d’œuvre d’art.

Tout public.

Gratuit. .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01 contact@cndg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont