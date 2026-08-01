Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs Chaumont
dimanche 16 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs
Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16 2026-10-04
Tout public
Le Café des Ambassadeurs symbolise l’âge d’or des cafés-concerts et plus largement de la vie artistique du Paris bohème, le Paris de l’avant-guerre. Si les voix célébrées dans le tout Paris se sont tues depuis, l’époque résonne toujours grâce à la riche production d’affiches qui ont contribué à la renommée des Ambassadeurs. De la représentation d’un lieu, à celle des vedettes, l’affiche des Ambassadeurs retrace l’évolution du support, passé de la diffusion des chansons populaires à travers leurs partitions au statut d’œuvre d’art.
Tout public.
Gratuit. .
Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01 contact@cndg.fr
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English :
L’événement Visite commentée du dimanche au Signe Les Ambassadeurs Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont
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