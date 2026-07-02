Découverte libre d’une église dédiée au fondateur de l’ordre des Chartreux, Église Saint-Bruno, Bordeaux

Informations pratiques

Découverte libre d’une église dédiée au fondateur de l’ordre des Chartreux 19 et 20 septembre Église Saint-Bruno Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

⛪ À la découverte de la première église baroque de Bordeaux

Venez découvrir, dans le cadre des journées du patrimoine, cette église baroque exceptionnelle, consacrée il y a plus de 400 ans !

⏳ Consacrée en 1620, elle fut autrefois la chapelle d’un couvent de Chartreux et constitue la première église baroque construite à Bordeaux.

Le visiteur peut y admirer de remarquables œuvres d’art, ainsi que plusieurs panneaux illustrés comportant des photographies et explications détaillées sur :

l’architecture,

️ les sculptures et tableaux,

et les orgues de l’église.

Un lieu chargé d’histoire, à redécouvrir dans toute sa richesse artistique et spirituelle.

Église Saint-Bruno Rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Première église baroque à Bordeaux, ancienne chapelle d’un couvent de Chartreux, elle fut consacrée en 1620. L’intérieur de l’église est marqué par son ornementation : on peut y admirer, entre autre, un retable remarquable par les œuvres d’art qu’il contient : une statue de la Vierge par Pietro Bernini, statue de l’Ange par Gian Lorenzo Bernini, un tableau de l’Assomption de Philippe de Champaigne enfin, le plafond remarquable en trompe l’œil.

⛪ À la découverte de la première église baroque de Bordeaux

©Église Saint-Bruno