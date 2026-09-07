Découverte ludique du Mémorial Ascq 1944, Mémorial Ascq 1944, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Mémorial Ascq 1944 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Découverte ludique du Mémorial Ascq 1944 19 et 20 septembre Mémorial Ascq 1944 Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, participe à jeu de question/réponses sur la Seconde Guerre mondiale et le massacre d’Ascq.
Cherche les réponses aux questions dans le Mémorial sur 7 thèmes différents (l’Occupation, la Résistance, la Mémoire, …).
Une visite sous forme de jeu, seul ou en équipe pour expliquer aux plus jeunes le Massacre d’Ascq et le contexte dans lequel il s’est déroulé.
Programme complet du Mémorial Ascq 1944
Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://www.villeneuvedascq.fr/memorialascq1944 https://www.facebook.com/memorialascq1944/ [{« link »: « https://urlr.me/MGYs26 »}]
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, participe à jeu de question/réponses sur la Seconde Guerre mondiale et le massacre d’Ascq. mémoire travail de mémoire
Ville de Villeneuve d’Ascq
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