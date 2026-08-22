Découverte ludique sur la Via Fluvia Départ depuis le Parking de l’Antreuil Yssingeaux
samedi 19 septembre 2026 · Départ depuis le Parking de l'Antreuil · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Découverte ludique sur la Via Fluvia
Départ depuis le Parking de l’Antreuil Antreuil Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de la Via Fluvia entre Yssingeaux et Grazac grâce à une chasse au trésor ludique ! Explorez autrement le patrimoine et la nature du Pays des Sucs. Livret à l’Office de Tourisme ou sur www.viafluvia.fr
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Départ depuis le Parking de l’Antreuil Antreuil Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Set out to explore the Via Fluvia between Yssingeaux and Grazac with a fun treasure hunt! Experience the heritage and nature of the Pays des Sucs in a whole new way. Pick up a booklet at the Tourist Office or visit www.viafluvia.fr
L’événement Découverte ludique sur la Via Fluvia Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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