Découverte ludique sur la Via Fluvia Départ depuis le Parking de l’Antreuil Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Découverte ludique sur la Via Fluvia

Départ depuis le Parking de l’Antreuil Antreuil Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de la Via Fluvia entre Yssingeaux et Grazac grâce à une chasse au trésor ludique ! Explorez autrement le patrimoine et la nature du Pays des Sucs. Livret à l’Office de Tourisme ou sur www.viafluvia.fr

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Départ depuis le Parking de l’Antreuil Antreuil Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Via Fluvia between Yssingeaux and Grazac with a fun treasure hunt! Experience the heritage and nature of the Pays des Sucs in a whole new way. Pick up a booklet at the Tourist Office or visit www.viafluvia.fr

L’événement Découverte ludique sur la Via Fluvia Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire