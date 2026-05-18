Saint-Maixent-l’École

Découverte marche nordique et/ou marche active

1 Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 10:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-17 2026-07-04 2026-07-08

Marche de loisir ou sportive qui contribue à l’équilibre de la santé, à l’intégration et à la participation encadrée par une éducatrice sportive ! .

1 Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 22 97 68 asso.m2n.79@gmail.com

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English : Découverte marche nordique et/ou marche active

L’événement Découverte marche nordique et/ou marche active Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Haut Val De Sèvre