Découverte marche nordique et/ou marche active Saint-Maixent-l’École
Découverte marche nordique et/ou marche active Saint-Maixent-l’École samedi 6 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Découverte marche nordique et/ou marche active
1 Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 10:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-17 2026-07-04 2026-07-08
Marche de loisir ou sportive qui contribue à l’équilibre de la santé, à l’intégration et à la participation encadrée par une éducatrice sportive ! .
1 Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 22 97 68 asso.m2n.79@gmail.com
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English : Découverte marche nordique et/ou marche active
L’événement Découverte marche nordique et/ou marche active Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Haut Val De Sèvre
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