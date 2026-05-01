Découverte Mobilité, rue de la lime Beaupreau en Mauges, Beaupréau-en-Mauges
Découverte Mobilité, rue de la lime Beaupreau en Mauges, Beaupréau-en-Mauges vendredi 1 mai 2026.
Découverte Mobilité Vendredi 1 mai, 14h00 rue de la lime Beaupreau en Mauges Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:30:00+02:00
Autour de la course du Tour des Mauges sur le site de la Lime à Beaupreau en Mauges nous aurons aussi le samedi après midi des activités mobilités douces. Pour s’essayer et échanger sur la pratique du vélo.
rue de la lime Beaupreau en Mauges rue de la Lime 49600 Beaupreau en Mauges Beaupréau-en-Mauges 49600 Beaupréau Maine-et-Loire Pays de la Loire
Lors du Tour des Mauges cyclistes 2 et 3 mai stand mobilité découverte sur la zone de départ à Beaupreau en Mauges rue de la Lime samedi 2 mai
Beaupreau velo sport
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Balades vélo, rue de la Sablière 49600 Beaupreau en Mauges, Beaupréau-en-Mauges 7 mai 2026
- Randonnée déguisée Complexe sportif Beaupréau-en-Mauges 10 mai 2026
- Rétrospective Spielberg E.T., l’extra-terrestre Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 10 mai 2026
- Ouverture du festival de Cannes au cinéma Jeanne d’Arc Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges 12 mai 2026
- Troc aux plantes Entrée du parc du château de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 13 mai 2026