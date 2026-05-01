Découverte Mobilité, rue de la lime Beaupreau en Mauges, Beaupréau-en-Mauges

Découverte Mobilité Vendredi 1 mai, 14h00 rue de la lime Beaupreau en Mauges Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:30:00+02:00

Autour de la course du Tour des Mauges sur le site de la Lime à Beaupreau en Mauges nous aurons aussi le samedi après midi des activités mobilités douces. Pour s’essayer et échanger sur la pratique du vélo.

rue de la lime Beaupreau en Mauges rue de la Lime 49600 Beaupreau en Mauges Beaupréau-en-Mauges 49600 Beaupréau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Lors du Tour des Mauges cyclistes 2 et 3 mai stand mobilité découverte sur la zone de départ à Beaupreau en Mauges rue de la Lime samedi 2 mai

Beaupreau velo sport