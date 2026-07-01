Découverte musicale d’un trésor sacré du XVIe siècle, Église Sainte-Savine, Sainte-Savine

Informations pratiques

Découverte musicale d’un trésor sacré du XVIe siècle Samedi 19 septembre, 16h00 Église Sainte-Savine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Explorez une église remarquable du XVIe siècle, lors d’une visite ponctuée d’intermèdes musicaux. Mobilier sculpté, verrières anciennes et oeuvres picturales rythment le parcours, enrichi par les performances des élèves et professeurs de l’école municipale de musique et de danse. Une immersion sensible entre patrimoine, art sacré et émotions sonores.

Église Sainte-Savine Rue Sadi Carnot, 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est 03 25 79 42 78 http://www.sainte-savine.fr L’église Sainte-Savine, datée du XVIe siècle, est classée au titre des Monuments historiques. Elle renferme un remarquable mobilier également classé, notamment une tribune d’orgue en chêne style Louis XIII daté de 1618, une huile sur toile représentant un Christ en croix, réalisée par Louis Hugot en 1859 d’après Eustache Le Sueur, et une autre, d’après Pierre Mignard, représentant le Baptême du Christ, datée du XVIIe siècle. Près de trente sculptures en calcaire du XVIe siècle, classées, sont également présentées dans l’église, ainsi que le tombeau de Ragnégisile, évêque de Troyes au VIIe siècle. Les verrières du XVIe siècle ont été classées en 1921 avec l’édifice. Parking à proximité directe situé rue Sadi Carnot (arrière de l’église).

Explorez une église remarquable du XVIe siècle, lors d’une visite ponctuée d’intermèdes musicaux. Mobilier sculpté, verrières anciennes et oeuvres picturales rythment le parcours, enrichi par les des…

© Julian Mauclair – Service communication – Ville de Sainte-Savine