Brive-la-Gaillarde

Découverte natation handisport

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Club des Nageurs de Brive, en partenariat avec Comité Départemental Handi Sport Corrèze, organise une séance découverte de natation handisport.

Cette initiation ludique et encadrée permet aux participants de découvrir les plaisirs de l’eau dans un cadre sécurisé, convivial et accessible à tous les niveaux.

Cette séance s’adresse aux personnes en situation de handicap souhaitant découvrir une activité aquatique adaptée, dans une ambiance bienveillante et encadrée par des professionnels.

L’objectif est de permettre à chacun de pratiquer une activité physique accessible, bénéfique pour la santé, la confiance en soi et le bien-être.

Merci aux personnes intéressées à se faire connaître en amont afin de garantir le meilleur accueil possible.

Renseignements et inscriptions:

07 63 10 44 74

clubdesnageursdebrive@cnbrive.fr

cd19@handisport.org .

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 10 44 74 cd19@handisport.org

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English : Découverte natation handisport

L’événement Découverte natation handisport Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme