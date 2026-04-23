Découverte Nature plantes sauvages et médicinales Rdv sur le parking du sanctuaire Roussas
Découverte Nature plantes sauvages et médicinales Rdv sur le parking du sanctuaire Roussas dimanche 3 mai 2026.
Roussas
Découverte Nature plantes sauvages et médicinales
Rdv sur le parking du sanctuaire 730 Route du Sanctuaire, 26230 Roussas Roussas Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Partez à la rencontre des plantes médicinales de Drôme Provençale. Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent.
La balade a lieu sur la commune de Roussas, village perché entre Montélimar et Grignan.
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Rdv sur le parking du sanctuaire 730 Route du Sanctuaire, 26230 Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com
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English :
Discover the medicinal plants of Drôme Provençale. Discover the virtues, uses and secrets of healing wild plants.
The walk takes place in the commune of Roussas, a village perched between Montélimar and Grignan.
L’événement Découverte Nature plantes sauvages et médicinales Roussas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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