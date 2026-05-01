Découverte O’bivwak Stade Charles Mathon Oyonnax
Découverte O’bivwak Stade Charles Mathon Oyonnax samedi 23 mai 2026.
Oyonnax
Découverte O’bivwak
Stade Charles Mathon 125 Cours Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 47 – 47 – 53 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
La Découverte O’bivwak est à destination des familles, accompagnants, locaux et toutes personnes souhaitant découvrir la course d’orientation et Oyonnax en même temps.
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Stade Charles Mathon 125 Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 56 00 82 49 contact@obivwak.net
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English :
The O?bivwak Discovery is aimed at families, companions, locals and anyone else wishing to discover orienteering and Oyonnax at the same time.
L’événement Découverte O’bivwak Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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