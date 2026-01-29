Exposition au Musée du Peigne Simili Centre Culturel Aragon Oyonnax

Exposition au Musée du Peigne Simili

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Début : Lundi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Et si les apparences n’étaient pas ce qu’elles semblent être ?

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 82 museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr

English :

What if appearances aren’t what they seem?

