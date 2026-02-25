Nuit Européenne des Musées au Musée du Peigne Musée du Peigne et de la Plasturgie Oyonnax
Nuit Européenne des Musées au Musée du Peigne Musée du Peigne et de la Plasturgie Oyonnax samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées au Musée du Peigne
Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Nuit des musées est une invitation à découvrir les musées sous une autre lumière…
À Oyonnax, le musée se pare d’une enveloppe particulière, sous le signe de l’imitation !
Laissez-vous surprendre !
.
Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 82 museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Museum Night is an invitation to discover museums in a different light…
In Oyonnax, the museum is decked out in a special envelope of imitation!
Let us surprise you!
L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée du Peigne Oyonnax a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Bugey