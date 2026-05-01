Pro D2 phase finale Oyonnax reçoit le Stade Aurillacois Stade Charles Mathon Oyonnax

Oyonnax

Pro D2 phase finale Oyonnax reçoit le Stade Aurillacois

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Oyonnax Rugby a décroché sa place en phase finale de PRO D2, il ne faut rien lâcher, et un dernier rendez-vous de saison régulière aura lieu contre le Stade Aurillacois.

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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

Oyonnax Rugby has booked its place in the PRO D2 finals, and now it’s down to the final regular-season fixture against Stade Aurillacois.

L’événement Pro D2 phase finale Oyonnax reçoit le Stade Aurillacois Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Bugey