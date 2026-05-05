Performance musicale, Musée du peigne et de la plasturgie, Oyonnax

Performance musicale Samedi 23 mai, 19h30, 20h15, 21h00 Musée du peigne et de la plasturgie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Venez profiter d’une performance musicale au coeur de l’exposition temporaire Simili !

Musée du peigne et de la plasturgie 88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cc-oyonnax.fr/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/ Créé au cœur de la Plastics Vallée, à Oyonnax, dans l’Ain, berceau d’une industrie innovante, le Musée du Peigne et de la Plasturgie vous invite à un voyage à travers le temps et le monde autour de l’univers des ornements de coiffure. Des matériaux plastiques naturels aux synthétiques, le musée s’ouvre aussi à la diversité des objets issus de l’industrie de la plasturgie. Un musée porteur de la mémoire des acteurs de cette longue histoire artisanale et industrielle, source d’inspiration, de création et de légitimité des professionnels d’aujourd’hui.

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©Musée du peigne et de la plasturgie