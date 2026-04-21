Découverte observation du ciel étoilé Millevaches
Découverte observation du ciel étoilé Millevaches mardi 5 mai 2026.
Millevaches
Découverte observation du ciel étoilé
7 Rte D’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Le Parc Naturel Régional de Millevaches vous invite à l’animation découverte observation du ciel étoilé animée par Nadia Castano.
Durée 4h
Tout public
Gratuit sur réservation, nombre de places limité
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos. .
7 Rte D’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31
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English : Découverte observation du ciel étoilé
L’événement Découverte observation du ciel étoilé Millevaches a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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