Découverte patrimoniale de Berric pour les enfants, Eglise Saint-Thuriau, Berric
vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Saint-Thuriau · Berric
Informations pratiques
Découverte patrimoniale de Berric pour les enfants Vendredi 18 septembre, 11h00, 14h00 Eglise Saint-Thuriau Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Au cours d’une promenade guidée dans le bourg de Berric, les enfants seront invités à découvrir le patrimoine du village sous forme de jeux ou de QCM.
Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/ [{« type »: « email », « value »: « jstavernier@hotmail.com »}]
Au cours d’une promenade guidée dans le bourg de Berric, les enfants seront invités à découvrir le patrimoine du village sous forme de jeux ou de QCM.
© J.-S. Tavernier
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