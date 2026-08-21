Découverte patrimoniale de Berric pour les enfants, Eglise Saint-Thuriau, Berric

Informations pratiques

Découverte patrimoniale de Berric pour les enfants Vendredi 18 septembre, 11h00, 14h00 Eglise Saint-Thuriau Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Au cours d’une promenade guidée dans le bourg de Berric, les enfants seront invités à découvrir le patrimoine du village sous forme de jeux ou de QCM.

Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/ [{« type »: « email », « value »: « jstavernier@hotmail.com »}]

Au cours d’une promenade guidée dans le bourg de Berric, les enfants seront invités à découvrir le patrimoine du village sous forme de jeux ou de QCM.

© J.-S. Tavernier