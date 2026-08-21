Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Chapelle Notre-Dame du Bon Secours de Kercohan, Berric

Informations pratiques

Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h45 Chapelle Notre-Dame du Bon Secours de Kercohan Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite commentée de la chapelle inscrite ISMH suivie de la visite libre de la fontaine proche.

Chapelle Notre-Dame du Bon Secours de Kercohan Allée de la Chapelle, 56230 Berric, France Berric 56230 Morbihan Bretagne La chapelle aurait été fondée au XVIe siècle par Bertrand de Quilfistre, seigneur de Trémouar, dont le château était voisin. C’est un édifice de plan rectangulaire, formé d’une nef et d’un chœur, et terminé par une abside à trois pans. Chacun des pans coupés du chevet présente extérieurement un galbe aigu avec rampants ornés de crosses et choux. Les contreforts du chœur sont amortis de pinacles décorés. Ceux de la nef sont restés inachevés.

Visite commentée de la chapelle inscrite ISMH suivie de la visite libre de la fontaine proche.

Mairie de Berric